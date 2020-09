Nainggolan Cagliari, l'affare può chiudersi prima di sabato

Non sembra esserci più spazio per Radja Nainggolan all'interno del progetto di Antonio Conte. Il tecnico di Lecce, dopo aver dato il proprio via libera alla cessione del belga la scorsa estate, adesso è pronto a replicarsi.

A soffermarvisi, a riguardo è stata la redazione di Sportmediaset. Durante il tg delle ore 13:00 infatti, su Italia 1 si è detto che l'Inter non vuole cedere il Ninja in prestito e che lo valuta non meno di 12 milioni di euro.

Dal canto suo il Cagliari, club maggiormente interessato ad accaparrarsi le prestazioni del giocatore, sarebbe disposto a pareggiare tale valutazione proponendo però un prestito con obbligo di riscatto. La sensazione è che il club nerazzurro si convincerà ad accettare a breve, addirittura prima del match in programma sabato tra i sardi e la Lazio.