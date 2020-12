Nainggolan Cagliari, il DS rossoblù Carta: "A gennaio manca un mese"

Quella relativa al ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan è stata una delle telenovele che maggiormente hanno caratterizzato la scorsa sessione di mercato dell'Inter. Il Ninja aveva espressamente richiesto di ritornare in rossoblù, ma i 12 milioni di euro che il club nerazzurro pretendeva per il cartellino non hanno permesso al patron sardo Tommaso Giulini di accontentare il giocatore.

Nainggolan alla fine è rimasto a Milano, consapevole di non essere una pedina imprescindibile per Antonio Conte ma che spera di tornare a Cagliari già nella sessione di mercato invernale che si aprirà tra un mese.

A riguardo infatti, ai microfoni di Radio Sportiva il DS cagliaritano Pierluigi Carta ha detto che in estate non c'erano i presupposti per riportare Nainggolan al Cagliari lasciando intendere però che per gennaio qualche possibilità di concludere l'affare ci sarebbe.