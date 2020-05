Nainggolan Cagliari, Giulini si sbottona: "Vorrei vederlo ancora con noi"

In occasione dei 100 anni di storia del suo Cagliari, il Presidente del club sardo Tommaso Giulini ha parlato anche di Radja Nainggolan. Il belga, tornato sull'isola in prestito dall'Inter, ancora non conosce il proprio futuro.

La stagione 2019/2020 è ancora in stand-by, ma senza troppi giri di parole ai microfoni di Sky Sport Giulini ha confessato che gli piacerebbe avere il Ninja in una stagione non "mutilata" come quella corrente.

Il tutto, facendo un chiaro riferimento (ovviamente) alla prossima stagione. Il cartellino di Nainggolan è ancora di proprietà dei nerazzurri, club che lo riporterebbe a Milano volentieri ma che al contempo potrebbe farlo rimanere in Sardegna, magari strappando uno sconto per il riscatto di Nicolò Barella.