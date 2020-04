Nainggolan Cagliari, futuro ancora incerto: parla il DG dei sardi

Ritornato nella città che lo ha fatto esplodere definitivamente, Radja Nainggolan adesso non sa se resterà a Cagliari. Il centrocampista è tornato in Sardegna per volere principalmente dell'AD nerazzurro Beppe Marotta che ha deciso di cederlo al club rossoblù in prestito.

Il futuro dell'ex Roma però resta ancora in dubbio. Intervistato da Tuttomercatoweb infatti, il Direttore Generale del Cagliari Mario Passetti in maniera piuttosto sincera ha detto che per via della crisi economica che il calcio sta vivendo in queste settimane, non sa se Nainggolan resterà nel capoluogo sardo.



Parole che incrementano gli interrogativi all'interno del futuro del belga e che rimandano inevitabilmente qualsiasi discorso alla prossima estate. Una cosa però è certa: Nainggolan, salvo clamorosi colpi di scena, non farà parte del progetto tecnico di Antonio Conte.