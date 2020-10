Nainggolan Cagliari, Di Francesco sarà presto accontentato

Dopo la mancata convocazione per la trasferta di Benevento a causa di una faringite, Radja Nainggolan non partirà con la squadra neanche per il match in programma domani a Roma contro la Lazio.

Un indizio chiaro e diretto che testimonia come la trattativa la Cagliari sia piuttosto avanzata. A prova di ciò, ci sono le parole del tecnico dei sardi Eusebio Di Francesco che in conferenza stampa ha confermato che il suo club vuole ancora ingaggiare il Ninja e che farà di tutto per accontentarlo.

A riguardo, ad intervenire è stato anche il noto esperto di mercato Nicolò Schira che attraverso i propri profili social ha fatto sapere che il patron Tommaso Giulini ha convinto Nainggolan con un accordo per un contratto triennale.