Nainggolan-Cagliari, c'è un intoppo non irrilevante: Giulini riflette

Da quando è stato dichiarato fuori dal progetto Inter Nainggolan non si è opposto più di tanto. Il club nerazzurro ha intenzione di rimpiazzarlo, ma per il Ninja - oltre ad un'offerta dalla Cina - ad oggi concretamente non si è mosso nessuno.

Su di lui sta provando a chiedere timidamente informazioni il Cagliari, ma è chiaro che trattare con un giocatore che guadagna 4.5 milioni annui, per un club come quello sardo, non sarà affatto facile. A riguardo, Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia ha detto:

"Il Cagliari ci ha pensato, come altri club italiani, pur preparandosi ad accogliere Nandez dopo Rog. Giulini sarebbe disposto a mettere una cifra appena superiore al milione e mezzo, Nainggolan guadagna circa il triplo".