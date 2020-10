Nainggolan Cagliari, c’è ancora distanza tra le parti. Si complica l’affare?

Continua la trattativa tra Inter e Cagliari per il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club isolano non ha ancora trovato l’intesa economica con l'Inter per il trasferimento del belga.

Al momento ci sarebbe ancora una notevole distanza tra domanda e offerta. Fattore che, a poche ore dalla fine della sessione di calciomercato, rischierebbe di far sfumare l’affare. L’ex Roma, intanto, ha già trovato l’accordo definitivo col club sardo per un contratto triennale e sarebbe in attesa dell’intesa tra le due società.

Le parti sono comunque in trattativa ed entro le prossime ore potrebbero raggiungere un’intesa che possa accontentare entrambi. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe sempre quella di cederlo a titolo definitivo e liberarsi così dell’ingaggio da 4,5 milioni di euro percepito attualmente dal giocatore.