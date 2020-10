Nainggolan Cagliari, c'è accordo per il contratto ma non con l'Inter

A poche ore dal gong finale di una delle sessioni di calciomercato più pazze di sempre, il Cagliari non è ancora riuscito a trovare l'accordo definitivo con l'Inter per aggiudicarsi Radja Nainggolan.

I nerazzurri valutano il Ninja dall'inizio della sessione 12 milioni di euro. Il patron del club rossoblù Tommaso Giulini per convincere l'Inter ha provato ad offrire 5 milioni di euro cash più il cartellino del giovane Riccardo Ladinetti.

Proposta che non ha convinto i nerazzurri e che non ha ancora dato il proprio via libera alla conclusione dell'affare. Nel frattempo, Nicolò Schira ha fatto sapere che Nainggolan ha un accordo col Cagliari per un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione.