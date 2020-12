Nainggolan Cagliari, accelerata dei sardi: accordo più vicino?

Il futuro di Radja Nainggolan sarà lontano dall’Inter. Il belga, rientrato in nerazzurro la scorsa estate dopo il prestito al Cagliari, non rientra nei piani di Antonio Conte e sarebbe finito sul mercato. La cessione del Ninja permetterebbe ai nerazzurri di liberarsi del suo pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro.

Sulle tracce del belga ci sarebbero alcuni club di Serie A, ma la priorità del giocatore sarebbe quella di tornare al Cagliari. Il club sardo, dopo aver provato ad acquistarlo nel corso della finestra di mercato estiva sarebbe ora pronto a tentare l’assalto decisivo. Nell'affare potrebbe essere inserita una contropartita tecnica per abbassare le pretese interiste.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il grave infortunio subito da Marko Rog potrà sbloccare il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il croato, infatti, ha rimediato una rottura del crociato anteriore che lo costringerà a restare fermo ai box fino al termine di questa stagione. Per questo motivo, Giulini proverà ad accelerare per il ritorno del Ninja in rossoblu.