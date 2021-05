Musso Inter, è lui il profilo giusto per rimpiazzare Handanovic? L'analisi

Nonostante le 37 candeline da spegnere sempre più vicine, Samir Handanovic si prepara ad alzare il primo trofeo con l'Inter addirittura da capitano. L'estremo difensore sloveno è arrivato nel capoluogo lombardo nell'estate del 2012. Da qui in poi la storia del club non sarà particolarmente rosea, ma le prime soddisfazioni da protagonista per lui arriveranno al termine della stagione 2017/2018 con la qualificazione in extremis in Champions League.

Eppure, nonostante Handanovic abbia grande rilevanza all'interno dello spogliatoio, la dirigenza di Via della Liberazione sta cominciando a muoversi per trovargli un degno erede. Il profilo maggiormente gradito ad oggi resta Juan Musso dell'Udinese, portiere che l'Inter corteggia già da un anno.

L'argentino pur non essendo più un totale esordiente (è un classe 1994) resta in cima alla lista della spesa del duo Beppe Marotta-Piero Ausilio. Per intavolare una trattativa concreta con i friulani ad oggi bisogna superare due step: capire quanto è valutato il cartellino dell'ex Racing e i futuri sviluppi societari nerazzurri.