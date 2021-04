Muriel Inter, Percassi avverte i nerazzurri: “Questa è la nostra decisione”

L’Inter sarebbe alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima stagione. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un’interesse per Luis Muriel dell’Atalanta. Il colombiano sta vivendo una stagione straordinaria e sarebbe considerato da Antonio Conte il rinforzo ideale.

I bergamaschi, però, non avrebbero nessuna intenzione di cederlo e sarebbero pronti a respingere eventuali futuri assalti. A confermarlo è stato l’amministratore delegato della Dea Luca Percassi, figlio del presidente, ai microfoni di Bergamo Tv:

"Muriel ha un talento straordinario e vive un momento di grande maturità. Posso dire che la realtà è una sola: ce lo teniamo stretto qui all’Atalanta. Riguardo al mercato al momento non c’è nulla di reale e concreto, se non quello che abbiamo in testa per essere più competitivi il prossimo anno: questa è la nostra decisione”.