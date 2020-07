Mundo Deportivo: "Rafinha chiama l'Inter, vuole di nuovo l'Italia"

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" recita una famosa canzone di Antonello Venditti. Potrebbe essere questo il titolo per la notizia lanciata stamane dal quotidiano catalano "El Mundo Deportivo" riguardo il possibile interesse dell'Inter per Rafinha Alcantara. Il centrocampista brasiliano ha disputato sei mesi in nerazzurro nella stagione 2017/2018 con un ottimo rendimento, salvo poi non essere riscattato per mancanza di liquidità.

Il Barcellona non vuole fare sconti al Celta Vigo, squadra dove il fratello di Thiago ha giocato in prestito nell'ultima stagione. Il Barcellona chiede 16 milioni per il riscatto, soldi che il Celta non ha. Un club italiano, allora, avrebbe chiesto informazioni ai catalani e quel club sembra proprio essere l'Inter. L'offerta pervenuta ai catalani comunque non viene ritenuta sufficiente.

Se si trattasse davvero dell'Inter, Rafinha accetterebbe immediatamente, volendo misurarsi con il palcoscenico della Champions e amando molto i colori nerazzurri. Non è escluso che possa essere uno dei nomi messi sul piatto per impostare l'affare Lautaro.