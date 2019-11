Mundo Deportivo - Inter, il Barcellona snobba il nerazzurro: "Scartato!"

Mundo Deportivo, autorevole giornale spagnolo vicino alle vicende del Barcellona, riporta una notizia che farà non poco piacere ai tifosi dell'Inter. "L'incontro con Piero Ausilio, direttore tecnico dell'Inter, è stato molto prolifico. Si è discusso di varie operazioni."

Secondo MD, però, non trova riscontro l'interesse del club blaugrana su Skriniar, anzi: "I media italiani hanno insistito sul fatto che Barça vuole trattare con la squadra italiana Skriniar (24 anni), difensore centrale slovacco che è arrivato per 34 milioni e i nerazzurri vogliono venderlo per il doppio.

Bene, niente, Barça non lo apprezza. Scartato." Una pretendente in meno per l'ex Sampdoria, dunque, che oggi sarà ancora una volta in campo a Bologna, dove la squadra di Conte cerca il sesto successo su altrettante gare in trasferta.