Muller-Inter, Rummenigge ribadisce la posizione del Bayern Monaco

Quello di Thomas Muller è un nome che in orbita Inter circola già da qualche settimana. Il giocatore complice l'arrivo di Philippe Coutinho in Baviera non sta riuscendo a trovare spazio.

Nonostante non sia una pedina imprescindibile come lo è stato in passato però, il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di privarsene. A testimoniarlo, sono le parole di Karl-Heinz Rummenigge a Sky Sport:

"Il rapporto tra Muller e il Bayern Monaco è totalmente intatto e resterà una parte importante del club. Non posso immaginare un suo addio a breve". Questo è quanto riferito dal dirigente del club bavarese riguardo un'ipotetica cessione dell'ex campione del mondo.