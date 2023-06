Mulattieri-Inter, l’attaccante partirà a prescindere da Frattesi: ecco la cifra chiesta da Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/06/2023

Mulattieri-Inter, l’attaccante partirà a prescindere da Frattesi. Nelle ultime ore, uno degli affari più caldi per quanto riguarda il calciomercato, è sicuramente quello legato al centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi. Il giocatore classe 1999, infatti, è seguito dalle big italiane come Roma, Milan, Juventus e anche l’Inter.

I nerazzurri, nei giorni scorsi, hanno avuto dei contatti con il dirigente della società neroverde, Giovanni Carnevali, per provare ad imbastire la trattativa ed avrebbero trovato un accordo – ovviamente da concretizzare – che oltre ad una sostanziosa parte in denaro, prevede l’inserimento di una giovane contropartita.

Il nome buono è stato trovato nel centravanti classe 2000, l’anno scorso in prestito al Frosinone, Samuele Mulattieri. Il ragazzo, però, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, potrebbe andare al Sassuolo a prescindere dall’affare inerente a Frattesi. Per cederlo, i nerazzurri, avrebbero chiesto una cifra intorno agli 8-9 milioni di euro.

Vedremo come si concluderà questa trattativa. Di sicuro, Mulattieri, lascerà Milano e nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le società per capire come portare avanti questo affare.