Mourinho cerca un difensore: ipotesi per un nerazzurro

Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho sarebbe alla ricerca di un difensore per rafforzare la sua Roma. Uno dei nomi sul taccuino della società giallorossa sarebbe quello di Danilo D'Ambrosio.

Il difensore nerazzurro, è in trattativa con la società per il rinnovo del contratto che, però, sembra essersi arenato e le possibilità di andare via a parametro zero non sono più così basse.

Sul giocatore, oltre alla Roma, ci sarebbe anche il Milan che lo prenderebbe come riserva di Davide Calabria.