Moses Inter, no al prestito: il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo

Dopo l’ufficialità di Matteo Darmian, il colpo dell’ultimo giorno di mercato in casa nerazzurra potrebbe essere il ritorno di Victor Moses dal Chelsea. Il nigeriano, in prestito all’Inter nella seconda parte della scorsa stagione, sarebbe stato richiesto da Antonio Conte per rafforzare la batteria degli esterni.

Beppe Marotta sarebbe già in trattativa col Chelsea e avrebbe intenzione di prenderlo nuovamente con la formula del prestito Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club londinese non sembrerebbe intenzionato ad accettare un nuovo prestito e starebbe tentando di convincere i nerazzurri ad acquistarlo a titolo definitivo.

Il nigeriano non rientra più nel progetto ed è in scadenza di contratto nel giugno 2021. Per questo motivo i blues vorrebbero incassare qualcosa dalla sua cessione per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione. La trattativa con i nerazzurri va avanti ed entro le prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca.