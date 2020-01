Moses Inter, finalmente è ufficiale: la nota del club nerazzurro

Victor Moses è finalmente un giocatore dell'Inter. Dopo aver superato l'iter burocratico (visite e firma) l'ex Fenerbahce è ormai un nuovo innesto del mosaico tattico di Conte. L'annuncio è arrivato poco fa direttamente dalla società nerazzurra attraverso i canali social e il sito ufficiale.



Ecco la nota: "Victor Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano classe 1990 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione".



Trasferimento in prestito con diritto di riscatto. L'ufficialità è tardata ad arrivare ma adesso è tutto definito, con l'Inter che si ritrova in rosa un nuovo elemento per questa seconda metà di stagione.