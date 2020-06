Moses Inter, accordo con il Chelsea per il prestito. Il futuro è ancora incerto

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Inter e Chelsea si sono accordate per prolungare il prestito di Victor Moses fino alla fino al termine della stagione. Il nigeriano, arrivato lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, resterà in nerazzurro fino al prossimo 31 agosto.

Ottima notizia per Antonio Conte, che potrà contare sull’esterno anche nella fase finale dell’Europa League. I nerazzurri infatti, il prossimo 5 o 6 agosto dovranno disputare in gara secca il match degli ottavi di finale contro il Getafe. Adesso bisognerà trovare l'accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito di Alexis Sanchez.

La dirigenza interista però, non avrebbe ancora deciso se acquistarlo a titolo definitivo e riconfermarlo anche per la prossima stagione. Il club di Suning, infatti non sembrerebbe intenzionato a versare la cifra pattuita a gennaio e potrebbe rispedirlo al mittente. L’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid, inoltre, potrebbe complicare ulteriormente l'acquisto dell'esterno nigeriano.