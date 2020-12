Monsieur Eriksen, rien ne va plus! Inter, i nomi in entrata sul mercato

Eriksen sempre più verso Parigi - Con l'arrivo di Pochettino all'ombra della Torre Eiffel - sbaragliata la concorrenza di Max Allegri - l'ipotesi di vedere il centrocampista danese nuovamente a disposizione del tecnico con cui ha condotto il Tottenham in finale di Champions League è sempre più probabile. L'ipotesi è quella di una cessione in prestito in modo tale da non perdere quei vantaggi connessi col Decreto Crescita. Leonardo ha sempre avuto un debole per Eriksen e l'ingaggio di Pochettino, con cui condivide anche idee tattiche, potrebbe determinare un'impennata decisiva nella trattativa. Eriksen, dal canto suo, ha sempre messo in cima alla lista dei propri desideri un ritorno in Premier League, ma l'arrivo di Pochettino al Paris Saint Germain e la possibilità di disputare una seconda parte di stagione da assoluto protagonista ha cambiato le carte in tavola.



Paredes, in nerazzurro, De Paul solo a certe condizioni - Chi potrebbe compiere il percorso inverso è Leandro Paredes, regista argentino ex Empoli e Roma. È un tipo di regista muscolare che abbina alla qualità anche la dote di recupera palloni che tanto piace a Conte. Paredes è stato vicino al nerazzurro durante la scorsa estate quando sembrava praticamente definito lo scambio con Brozovic, saltato sul più bello. Certi amori non finiscono, cantava Venditti, ed ecco che l'affare potrebbe così concretizzarsi in questa finestra di mercato. De Paul, mezzala argentina dell'Udinese, resta il sogno di Conte. Il prezzo di partenza è 30 milioni. L'Inter potrebbe agire con decisione mettendo sul tavolo una cospicua somma e il cartellino di Matias Vecino. Le partenze di Eriksen, Nainggolan e Vecino condurranno l'Inter a rimpolpare la mediana. Hakimi - De Paul - Paredes - Barella - Young, ecco come potrebbe trasformarsi il centrocampo nerazzurro al termine del mercato. Con Sensi, Brozovic e Vidal pronti ad un turnover di lusso per conquistare campionato e coppa Italia.

Gervinho la freccia d'attacco - Così come Paredes, anche l'ivoriano del Parma è stato vicinissimo a vestire la maglia dell'Inter ad inizio stagione. Proprio contro l'Inter Gervinho ha disputato una delle migliori gare stagionali con tanto di doppietta. L'operazione potrebbe decollare nelle prossime ore. C'è poi la questione Papu Gomez, calciatore che fa gol a parecchi club. Le richieste dell'Atalanta - si parte da 10 milioni - frenano, al momento, la trattativa.