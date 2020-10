Modric Inter, possibile derby di mercato col Milan per il croato

A distanza di due anni e qualche mese, il nome di Luka Modric ritorna in orbita Inter. Nell'estate del 2018 il DS nerazzurro Piero Ausilio tentò di offrire all'ex pallone d'oro un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione.

Una proposta che stuzzicò e non poco lo stesso Modric che però venne blindato fermamente dal patron delle merengues, Florentino Perez. Oggi però la situazione è diversa. L'ex Tottenham ha sulla carta d'identità due anni in più e un contratto in scadenza a giugno 2021.

Quest'ultimo fattore, secondo il portale iberico Defensa Central, potrebbe far gola ad Inter e Milan che studierebbero volentieri l'operazione low cost. Modric dal canto suo ad oggi in testa ha solo il Real Madrid, ma qualora il club spagnolo lo mettesse alla porta, il centrocampista valuterebbe senz'altro le offerte provenienti da Milano.