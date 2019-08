Mirror - Sanchez, ecco cosa chiede lo United per sbloccare l'affare

Sanchez-Inter: l'affare non si sblocca. Dopo aver trovato l'accordo col giocatore i nerazzurri hanno qualche difficoltà a trovare la formula giusta per far approdare il cileno a Milano.



La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se il congiunto dell'Old Trafford chiederebbe l'obbligo nella trattativa per addolcire l'accordo.



Non solo: secondo il "Mirror" lo United chiederebbe anche di pagare la restante parte dell'ingaggio sostanzioso dell'ex Udinese al club di Suning. L'Inter non ha mai messo in discussione l'affare, anche se quest'ultima soluzione sarebbe poco gradita alla dirigenza.