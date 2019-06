Mirror - Lukaku non mette pressione allo United. Ecco il motivo

Romelu Lukaku è la prima scelta di Conte per l'attacco. Il giocatore piace molto ai nerazzurri, anche se lo United ha stabilito una cifra succosa della cessione. 80 milioni: la richiesta del club inglese, con il centravanti che non forzerebbe la mano per una partenza. Ecco quanto riferito dal tabloid inglese "Mirror":



“Romelu Lukaku non forzerà la mano con il Manchester UNited, per rispetto del club e dei suoi tifosi. L’Inter ha messo nel mirino l’attaccante belga, e i Red Devils hanno aperto alla sua cessione, a patto che venga accontentata la loro richiesta di 80 milioni di sterline: i negoziati proseguono. Ma, mentre Mino Raiola sta offrendo Pogba a diversi club, Federico Pastorello (agente di Lukaku, ndr) vuole essere più rispettoso verso lo United. Il futuro di Lukaku è nelle loro mani“.