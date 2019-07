(Mirror) Lukaku Inter, c'è una data: oltre questa il Manchester non va

Lukaku all'Inter è una questione di tempo in tutti i sensi. Conte lo vorrebbe il prima possibile, il Manchester United non vuole andare oltre una certa data, per evitare di non avere il tempo necessario per trovare il sostituto.

L'edizione online del 'Mirror' ha spiegato questa situazione. Il Manchester United ha dato all'Inter sette giorni di tempo per presentare l'offerta di circa 75 milioni di sterline per Lukaku.

Oltre non si andrà, il club inglese non vuole trovarsi spiazzato, visto che la finestra di mercato in Inghilterra chiuderà l'8 agosto.