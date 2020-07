Mirror - Il futuro di Aubameyang è in bilico: Inter e Barça osservano

Direttamente dall'Inghilterra arrivano importanti novità di mercato sull'Arsenal, che potrebbero interessare indirettamente anche l'Inter. Secondo il tabloid inglese Mirror infatti, Aubameyang starebbe seriamente pensando di lasciare i gunners, in quanto il club londinese non sarebbe in grado di ambire alla vittoria nel breve termine.

Secondo la testata d'oltremanica, la finale di FA Cup contro il Chelsea sarà decisiva per il futuro dell'attaccante francese. Vincendo la coppa nazionale, l'Arsenal accederebbe ai gironi di Europa League, competizione alla quale al momento è esclusa a causa del pessimo piazzamento finale in campionato.

Per Aubameyang questo è un fattore non da poco, anche perché gli introiti provenienti dalla partecipazione ad una competizione UEFA potrebbero permettere ai gunners di allestire una squadra importante, in grado di lottare per obiettivi degni di nota. Insomma, il futuro dell'attaccante è ancora tutto da decifrare, e nel frattempo Inter e Barcellona osservano interessate gli sviluppi.