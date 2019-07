Miranda, ipotesi cessione in Cina difficile: più probabile quella al Monaco

Da ormai un paio di mesi non si fa altro che parlare del futuro di Joao Miranda sempre più lontano dall'Inter. Il brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2020, è pronto a cercarsi un'altra sistemazione.

Per lui si vociferava su un ritorno in Brasile oppure per un trasferimento in Cina, ma quest'ultima ipotesi non sarebbe gradita all'ex Atletico Madrid.

E' così che torna in auge l'ipotesi Monaco, club che per Miranda ha chiesto informazioni già lo scorso gennaio e che questa estate potrebbe farsi avanti nuovamente. Vedremo se i monegaschi riusciranno a far pervenire al brasiliano un'offerta difficile da rifiutare...