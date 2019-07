Miranda, il difensore è nella sede dell'Inter: sul piatto il futuro del brasiliano

E' appena arrivato negli uffici di Viale della Liberazione Joao Miranda che è in attesa di conoscere le intenzioni del club meneghino circa il proprio futuro professionale.

Per l'ex Atletico Madrid si è parlato molto di un possibile ritorno nel suo Brasile oppure di un'ulteriore chance in Europa con la maglia del Monaco. Eppure, nelle ultime ore le voci su un possibile trasferimento del difensore in Cina allo Jiangsu Suning sono diventate sempre più insistenti.

Miranda è stato intercettato dai giornalisti presenti dichiarando di non conoscere ancora il proprio futuro, ma ad oggi una permanenza a Milano - anche in virtù dell'arrivo di Diego Godìn e del rientro alla base di Alessandro Bastoni - appare molto complicata.