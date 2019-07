Miranda ancora incerto sul futuro: il brasiliano attende novità dall'Inter

Con un contratto in scadenza nel 2020 che quasi certamente non verrà prolungato, Joao Miranda attende notizie provenienti dal club di Viale della Liberazione.

"Stiamo contrattando, vediamo cosa succede. Dipende da molte cose. Vediamo cosa accadrà la prossima settimana". Queste le parole dell'ex difensore dell'Atletico Madrid che poi precisa:

"La mia idea è quella di tornare in Brasile da qui a un paio di anni. Sono andato via molto giovane, ho giocato solo un anno nella Coxa e ne vorrei fare un altro". Insomma la volontà di Miranda di chiudere la carriera in patria è abbastanza chiara. Resta da capire se l'Inter lo accontenterà questa estate o se lo perderà a costo zero la prossima.