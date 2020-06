Milinkovic, Tare mette in guardia tutti: "Non abbiamo bisogno di vendere"

Il calciomercato deve ancora aprirsi ufficialmente e già Igli Tare ha messo in guardia tutti i club estimatori di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista cardine della Lazio che tanto piace all'AD nerazzurro Beppe Marotta.

Sul futuro del serbo infatti il DS biancoceleste è stato abbastanza chiaro. Queste le sue parole in esclusiva per Sky Sport: "In questo momento non abbiamo bisogno di vendere. Il suo rapporto con la città e la piazza non morirà mai. Se ci sarà una possibilità che accontenti società e giocatore verrà presa in considerazione".

Insomma, il rapporto di Milinkovic con la capitale è abbastanza saldo. Il patron laziale Claudio Lotito da sempre lo valuta non meno di 70 milioni di euro, una cifra che in tempo di COVID-19 farebbe paura un po' a tutti ma che comunque potrebbe essere alleggerita inserendo qualche contropartita tecnica.