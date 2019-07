Milinkovic-Savic, il serbo può lasciare la Lazio: l'Inter c'è

Se la scorsa estate Claudio Lotito avrebbe liberato Sergej Milinkovic-Savic solo per assegni superiori ai 120 milioni di euro, quest'anno potrebbe privarsene anche ad un prezzo inferiore.

E' vero, durante la stagione appena conclusasi il serbo non ha brillato come fatto la stagione precedente. Eppure, essendo un classe '95, Milinkovic-Savic resta comunque uno dei profili più appetiti. L'ex Genk infatti, piace non poco a PSG, Manchester United e Inter.

Quest'ultimo club, complice anche l'approdo di Antonio Conte (tecnico la quale stravede per il centrocampista) potrebbe offrire ai biancocelesti il cartellino di Roberto Gagliardini (profilo molto gradito all'allenatore laziale Simone Inzaghi) più un cospicuo conguaglio economico. Nel frattempo, nella capitale è arrivato l'agente del serbo, Mateja Kezman.