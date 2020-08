Milinkovic Inter, una pista che non è mai tramontata del tutto

Con la sessione estiva di calciomercato che si aprirà tra meno di una settimana, i vertici dell'Inter sono al lavoro per puntellare la rosa e mettere a segno dei colpi in grado rendere il club nerazzurro ancor più competitivo.

Uno dei pallini dell'AD Giuseppe Marotta resta Sergej Milinkovic della Lazio, calciatore sondato dall'ex DG juventino già dai tempi dell'esperienza in bianconero.

Nonostante i capitolini siano una bottega cara però (il patron biancoceleste Claudio Lotito non lo ha mai valutato sotto i 70 milioni di euro), secondo la redazione di Sportmediaset quella legata al serbo è una pista che il club di Via della Liberazione non ha mai accantonato del tutto.