Milik-Inter, pista concreta: i nerazzurri hanno tre opzioni per arrivare al polacco

L'Inter sembra intenzionata a tornare sul mercato nella ormai imminente sessione invernale. L'obiettivo è quello di regalare ad Antonio Conte una quarta punta di peso, in grado di reggere l'urto di una possibile assenza di Lukaku o di Lautaro. Il nome che al momento sembra scaldare di più la dirigenza nerazzurra è quella di Arkadiusz Milik.

L'attaccante polacco è finito ai margini della rosa partenopea e, essendo anche in scadenza di contratto, con ogni probabilità lascerà il club azzurro il prossimo gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe tre opzioni per arrivare a Milik: la prima prevede uno scambio con Vecino, anch'egli ai margini del progetto nerazzurro e per il quale Gattuso nutre profonda stima.

La seconda opzione, da non scartare a priori, è quella di acquistare "cash" il centravanti, a condizione che il Napoli sia disposto ad un forte sconto sui 18 milioni di euro richiesti la scorsa estate. L'ultima opzione riguarda Matteo Politano: il club di De Laurentiis a breve dovrà versare all'Inter i 18 milioni dell'obbligo di riscatto dell'esterno, e non è da escludere che le due squadre arrivino ad un compromesso inserendo Milik nell'operazione.