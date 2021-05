Milenkovic saluta la Viola: Inter e Milan accendono i fari

Il suo contratto scade nel 2022, ma Nikola Milenkovic si è di fatto già congedato dalla Fiorentina: "Qui alla Fiorentina sono diventato un uomo. La Fiorentina mi ha accolto dal primo giorno come se fossi sempre stato qui e mi ha fatto crescere tantissimo. Mi sento molto cresciuto sia a livello mentale che da calciatore".

Parole che sanno d'addio, con la Viola che sarà costretta a venderlo in estate, sperando di incassare 30 milioni di euro circa, ma non sarà facile dato l'accordo in scadenza tra 12 mesi.

Sono due i club italiani maggiormente interessati al classe '97, secondo Calciomercato.com: parliamo di Inter e Milan. Per entrambe, però, ci sono dei problemi di natura pecuniaria: i nerazzurri, che gradirebbero prendere un forte difensore centrale per rinforzare ulteriormente un reparto top, sono chiamati a sfoltire e tagliare, con qualche sacrificio da fare sul mercato soprattutto tra gli esuberi.

I rossoneri, che ancora devono capire in che coppa europea giocheranno la prossima stagione, devono fare scelte mirate in quanto il budget per rinforzare la rosa non sarà infinito (e il riscatto di Tomori varrebbe l'eventuale esborso di 28 milioni di euro).

Vedremo chi riuscirà ad accaparrarsi il forte centrale serbo.