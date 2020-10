Milenkovic Inter, si riapre la pista per gennaio: affare in stile Chiesa?

L’Inter ha dimostrato diverse difficoltà difensive in questa prima parte di stagione e starebbe già pensando di acquistare un nuovo centrale a gennaio da regalare ad Antonio Conte. Il principale candidato sarebbe sempre Nikola Milenkovic della Fiorentina, già accostato al club nerazzurro la scorsa estate. Il classe '97 sarebbe ritenuto il profilo ideale per rinforzare la retroguardia nerazzurra dato che è già abituato a giocare nella difesa a tre.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il serbo sta riuscendo a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Se le parti non dovessero trovare l’intesa entro i prossimi mesi il difensore potrebbe essere ceduto già a gennaio per evitare di perderlo a zero tra un anno e mezzo. L’Inter starebbe monitorando con attenzione la situazione e sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo.

Stando a quanto rivela il quotidiano, Marotta potrebbe intavolare una trattativa con Commisso, simile a quella fatta dalla Juventus per acquistare Federico Chiesa, ovvero: rinnovare il contratto con la Fiorentina e acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto con un pagamento dilazionato.