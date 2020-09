Milenkovic Inter, l’agente a Milano per discutere ma attenzione al Milan

I nerazzurri starebbero già pensando al dopo Milan Skriniar e lo avrebbero individuato in Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il classe ‘97 sarebbe ritenuto il profilo ideale per la difesa nerazzurri per la sua capacità di giocare nella difesa a tre utilizzata da Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da violanews.com, l’agente del giocatore native in quel di Milano per Fali Ramadani sarebbe in queste ore a Milano ed avrebbe già avuto un primo colloquio con la dirigenza interista e anche con quella del Milan. I rossoneri, infatti, sarebbero da tempo sulle tracce del serbo e sarebbero pronti a tentare l’affondo decisivo.

La Fiorentina sarebbe disposta a far partire il centrale solo di fronte ad un’offerta da almeno 40 milioni di euro. I nerazzurri avrebbero fatto un primo sondaggio e sarebbero pronti ad acquistarlo solo se Milan Skriniar dovesse essere ceduto. Lo slovacco è valutato 60 milioni di euro e su di lui ci sarebbe il forte interesse del Tottenham.