Milenkovic Inter, Commisso spara alto: rispunta il nome di Smalling

I nerazzurri avrebbero avviato la trattativa con il Tottenham per la cessione di Milan Skriniar. Lo slovacco ha trovato qualche difficoltà di adattamento nella difesa a tre utilizzata da Antonio Conte e non sarebbe più ritenuto incedibile. La dirigenza interista sarebbe pronta a cederlo per un’offerta vicina ai 60 milioni di euro. Gli Spurs non sembrerebbero disposti a spendere una cifra del genere è al momento ci sarebbe una notevole distanza tra le parti.

Nel frattempo i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un eventuale sostituto dello slovacco è il nome in cima alla lista sarebbe quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo ha pero una valutazione molto volta, ovvero 40 milioni di euro e Rocco Commisso non sembrerebbe intenzionato a concedere nessuno sconto.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nerazzurri potrebbero virare nuovamente su Chris Smalling del Manchester United. Il classe ‘89, rientrato dal prestito alla Roma della scorsa stagione, sarebbe sul mercato e potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore rispetto a Milenkovic.