Milano-Roma solo andata: scambio in vista tra nerazzurri e giallorossi?

Scambio in vista tra Inter e Roma per due calciatori che non sono più ritenuti centrali nei rispettivi progetti delle due società

Il mercato estiva comincia ad infiammarsi e, per quanto riguarda l'Inter, potrebbe prospettarsi uno scambio alla pari con la Roma di Mourinho per due calciatori. Si tratta di Matias Vecino e Chris Smalling, due giocatori che potrebbero fare la Milano-Roma e scambiarsi le maglie per la prossima stagione. Siamo ancora alle schermaglie di mercato, ma questo scambio potrebbe essere un'idea visto che i due calciatori non sono più considerati centrali per le rispettive squadre.