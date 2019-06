Milan beffato, Inter e Sassuolo incontro positivo, si può chiudere

Pomeriggio di grande lavoro nella nuova sede dell’Inter. Protagonisti Beppe Marotta e Antonio Conte da un lato del tavolo, l’Ad del Sassuolo Carnevali e l’agente Giuseppe Riso dall’altro. Argomento all’ordine del giorno Stefano Sensi, il giovane centrocampista già inseguito dal Milan ma per il quale l’Inter sembra aver messo la freccia del sorpasso con grande decisione. Ne parla la Gazzetta dello Sport che riporta le parole dell’agente del giocatore“Ho buone sensazioni , l’incontro è andato bene”, parole che nella diplomazia e per la cautela necessaria in questi casi equivale ad un accordo in via di chiusura.

L’Inter ha messo sul tavolo un’offerta di prestito con obbligo di riscatto simile a quella definita lo scorso anno per Politano per una cifra pari a 25 milioni di euro oltre al prestito di due Primavera nerazzurri, Vergani e Gravillon, quest’ultimo di rientro dal Pescara.

Come in gioco di tira e molla, se Giulini dalla Sardegna alza l’asticella per Barella, l’Inter risponde virando su Sensi. Senza perdere d’occhio il centrocampista del Cagliari, naturalmente…