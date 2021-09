Mezza difesa da ricostruire per l'anno prossimo: ecco il nome individuato

Alla fine di questa stagione, l'Inter dovrà fare i conti, in sede di mercato, con un problema di non poco conto. Infatti, partire dal 1 luglio del 2022 non dovrebbero più far parte della rosa di Simone Inzaghi giocatori come Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov che vedono il proprio contratto scadere proprio in quella data. Un problema non da poco, come detto, visto che in vista della prossima stagione l'Inter si ritroverebbe senza sostituti dei tre difensori titolari.

Ecco che, allora, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, la società nerazzurra ha un osservato speciale in vista della prossima estate. Si tratta del difensore brasiliano classe 1997 del Torino, Gleison Bremer che quest'anno ha messo insieme 4 presenze ed un gol. Dopo la passata stagione in cui è stato un dei più positivi del Torino, Bremer anche quest'anno sta dimostrando che i progressi fatti non erano soltanto un caso, ma frutto di un miglioramento costante.

Perfetto per giocare nella difesa a tre, in viale della Liberazione stanno osservando molto attentamente i progressi del ragazzo, tanto da pensare di fare un investimento in vista della prossima stagione. Con l'ulteriore rientro di Zinho Vanheusden dal prestito al Genoa e quello tutto da decidere del classe 2002 Lorenzo Pirola, l'Inter in un colpo solo potrebbe rinforzare le seconde linee di difesa e ringiovanire la rosa, oltre che abbassare il monte ingaggi. Un fattore non secondario, vista la crisi che sta attraversando la società nerazzurra.