Messi su Lautaro, altre parole di stima per il 10 interista: le ultime

Quello delle ultime settimane è un Lautaro Martinez sempre più ricco di complimenti. Il 10 interista da quando è finito nel mirino del Barcellona non smette più di raccattare manifestazioni di stima, specialmente da esponenti del mondo blaugrana.

Uno su tutti Leo Messi, simbolo per antonomasia del club catalano che ancora una volta non ha esitato ad elogiare l'amico e connazionale. Ai microfoni di Mundo Deportivo infatti, la Pulce ha detto che non sa quanto ci sia di vero nei rumors di mercato che vedrebbero Lautaro in orbita Barça ma che resta comunque un attaccante impressionante che sa segnare e proteggere la palla.

Insomma, il pensiero del mondo Barcellona sull'attuale attaccante dell'Inter è ormai noto a tutti. Resta da capire se il club nerazzurro vorrà blindare il proprio gioiello o se sfrutterà l'occasione per iscrivere a bilancio una plusvalenza storica.