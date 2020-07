Messi Inter, "Mundo Deportivo" sicuro: l'entourage smentisce le voci

In Italia, precisamente all'Inter ,continuano a sognare un ipotetico approdo di Leo Messi . Radio Rai ieri ha lanciato l'indiscrezione, informando che Jorge Messi , padre e agente della superstar blaugrana, si trasferirà a Milano da agosto in poi, dove oltre a beneficiare dei vantaggi fiscali offerti dall'attuale governo italiano, inizierà a negoziare Il contratto di Leo con l'Inter per la stagione 2021-22.

Non è la prima volta che il nome di Messi viene accostato ai nerazzurri: Massimo Moratti , presidente onorario dell'Inter , non ha mai nascosto il suo sogno e il suo gradimento nei confronti della stella azulgrana. Tuttavia, nelle ultime ore, è intervenuto l'entourage del giocatore che ha etichettato la notizia uscita ieri come "falsa".

Ignaro di tutte queste voci, Leo Messi si gode la settimana di vacanza prima di iniziare a prepararsi per lo scontro di Champions League contro il Napoli l'8 agosto. L'argentino è a Ibiza con la moglie, i figli e gli amici Luis Suárez e Pepe Costa e con le loro rispettive famiglie. A riportarlo è il quotidiano iberico Mundo Deportivo.