Messi Inter, le parti smentiscono la trattativa: Sportmediaset spiega perchè

Da quando Massimo Moratti si è sbottonato affermando che vedere Leo Messi in nerazzurro non è più un sogno proibito, gran parte delle testate giornalistiche del nostro paese non smettono di narrare i possibili sviluppi.

Nella serata di ieri la Pulce sul proprio account Instagram ha smentito categoricamente ogni possibile contatto con l'Inter (così come il club nerazzurro), ma Sportmediaset ha spiegato il perché.

Durante il tg delle 13:00 infatti, la redazione di Italia 1 ha spiegato che il club di Via della Liberazione tende a negare tale notizia in modo tale da non illudere i tifosi e condurre un'ipotetica trattativa a fari spenti. Insomma, anche se attualmente non ci sono riscontri ufficiali, in pentola qualcosa bolle...