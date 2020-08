Messi Inter, è scontro con la dirigenza del Barça: c'è il nodo clausola

Dopo la stagione burrascosa sotto la guida di Setien, l'8-2 subito contro il Bayern in Champions e le tante tensioni Leo Messi sembrerebbe intenzionato a lasciare il Barcellona. La comunicazione dell'attaccante argentino sarebbe arrivata ieri sera e adesso è di nuovo scontro con la dirigenza catalana sulla clausola che libererebbe la "Pulce".



Nell'idea del club iberico la clausola sarebbe già scaduta ma secondo il calciatore, a causa dello slittamento dei campionati causa diffusione COVID-19, la clausola potrebbe essere ancora esercitata fino al 31 agosto. Alla "Masia" non c'è una bella atmosfera: ieri tutti i tifosi del Barça sono scesi in strada a protestare contro Bartomeu, segno evidente di una spaccatura tra i sostenitori e l'attuale gestione.



Messi a parametro zero? Anche se il calciatore dovesse liberarsi percepirebbe uno stipendio lordo di 100 milioni. In pochi possono permetterselo, gli unici club al momento capaci di pagare l'ingaggio succoso della superstar albiceleste sarebbero Psg e Manchester City. E l'Inter? Momentaneamente sembrerebbe defilata. Al momento non rientra tra i club papabili, anche se con Steven Zhang tutto è possibile nonostante la volontà espressa di recente di fare un mercato senza spendere cifre astronomiche. A riportarlo è Sky Sport.