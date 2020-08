Messi Inter, City sempre in pole ma i nerazzurri hanno due vantaggi

Sembrerebbe essere ormai all'ordine del giorno il futuro di Messi. Da quando l’attaccante argentino ha annunciato il suo addio dal Barça è stata attivata la girandola di rumours sul suo prossimo club. In questo momento la squadra in pole sembra essere il Manchester City che può contare su un'elevata disponibilità economica e sulla presenza di Pep Guardiola (tecnico della "Pulce" ai tempi del Barcellona), ma l’Inter può giocare le sue carte. O meglio, un asso nella manica.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sport Mediaset” infatti servirebbero le scelte e la strategia giusta per poter vedere Messi all’Inter, a livello di fatturato i nerazzurri non possono competere coi citizens ma l’Inter alle sue spalle ha l’impero Suning e Zhang Jindong, 184esima persona più ricca al mondo. Un altro elemento favorevole è la particolare fiscalità italiana che permetterebbe a Messi di risparmiare diversi milioni di euro in tasse.



Il mondo nerazzurro sogna con due potenziali aiuti che potrebbero rivelarsi decisivi per un vero e proprio colpo mastodontico di mercato. Dall'Inghilterra ovviamente la concorrenza di altissimo livello ma l'Inter può contare su due fattori non da poco per portare la superstar albiceleste sotto i riflettori di San Siro. Messi-Inter: il colpo avrebbe un margine di fattibilità.