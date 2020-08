Messi Inter: City e Psg le rivali ma i nerazzurri hanno un asso nella manica

E' ufficialmente partito il toto-nome per il prossimo club di Messi. Il calciatore argentino ha deciso recentemente di lasciare il Barcellona, con diverse squadre europee che adesso sarebbero pronte a darsi battaglia per assicurarsi il fantasista argentino. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “SportMediaset” sarebbe momentaneamente in vantaggio il Manchester City di Pep Guardiola, disposto ad accogliere "la Pulce" che in quel caso troverebbe anche "El Kun Aguero" tra i suoi compagni di squadra.



L’Inter sembrerebbe defilata ma ha dalla sua un asso nella manica. Il club nerazzurro, infatti, grazie al “Decreto Crescita” può contare su una fiscalità favorevole sul compenso da versare nelle casse del calciatore. Messi guadagna 50 milioni netti a stagione: con i citizens o il PSG che dovrebbero spenderne oltre 90 lordi. L’Inter “appena” 66,5.



Per il club nerazzurro va sottolineato un particolare: l'offensiva sarebbe possibile soltanto qualora la superstar albiceleste dovesse liberarsi a parametro zero. La clausola di 700 milioni è ancora presente nel contratto del giocatore, con quest'ultimo che avrebbe dalla sua parte il regolamento FIFA (superiore rispetto a quello spagnolo).