Messi Inter, affare in stile Ronaldo: gli sponsor possono dare una mano

La notizia rimbalzata dall'Argentina tramite TNT Sports, ha inevitabilmente fatto scatenare i media di tutto il mondo. Sportmediaset quest'oggi inoltre, durante il consueto tg delle 13:00, ha spiegato come l'Inter potrebbe essere agevolata nell'acquisto di Leo Messi.

Innanzitutto, partendo dagli sgravi impartiti dal governo dopo l'emergenza COVID-19, i nerazzurri per l'eventuale ingaggio della Pulce andrebbero a sborsare 45 milioni di euro lordi e non 60. Per quanto concerne gli altri costi invece, a dare una mano all'Inter potrebbero essere i vari sponsor.

Tale situazione fa fare ai tifosi un tuffo nel passato, quando nel 1997 i nerazzurri ingaggiarono Ronaldo proprio grazie agli aiuti provenienti dalle partnership.