Messi Barcellona, dalla Spagna sicuri: il Manchester City si tira indietro

Sempre più incerto il futuro di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino in scadenza di contratto con il Barcellona avrebbe chiesto alla società di essere ceduto. La rottura tra il sei volte pallone d’oro e il club catalano sembrerebbe ormai insanabile.

Il classe ‘87 non si è presentato per il secondo giorno di fila agli allenamenti e nei prossimi giorni è previsto un vertice decisivo tra Bartomeu e il papà-agente del giocatore per provare a risolvere la situazione. Nell'incontro, la dirigenza blaugrana proverà ad offrirgli il rinnovo del contratto e se non dovesse accettarlo ribadirà all’entorurage dell’argentino che potrà essere ceduto soltanto per i 700 milioni di euro della clausola rescissoria che la Liga ha ribadito essere ancora valida.

Secondo quanto riportato da Catalunya Radio, il Manchester City si starebbe tirando indietro per l’acquisto di Lionel Messi. Il club inglese riterrebbe impossibile sostenere qualsiasi spesa per il cartellino dell'argentino e l’attuale situazione contrattuale con il Barcellona rischierebbe di portare strascichi legali. Pep Guardiola avrebbe già parlato con Lionel Messi delle difficoltà da parte del City e avrebbe addirittura consigliato di risolvere la situazione con il Barcellona e chiudere li la carriera.