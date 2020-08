Messi Barcellona, dall'Inghilterra: "Si potrebbe ricorrere alle vie legali"

Continuano a girare le voci sul futuro di Leo Messi: la superstar argentina, dopo aver comunicato al Barcellona la volontà di cambiare aria, adesso sembrerebbe essere contesa da diversi club. Inter, Manchester City, Psg e Juve le squadre che, stando ai rumours, sarebbero interessate alla "Pulce". Dall'Inghilterra arrivano aggiornamenti sulla vicenda Leo-Barça: Balague, giornalista della BBC, sottolinea come i top club potrebbero ritrovarsi fuori dalla corsa al fantasista solo in un caso. Si potrebbe ricorrere alle vie legali tra le due parti:



“Il Barcellona lo porterà davanti a un tribunale civile e/o sportivo e il giudice determinerà una cifra, che dipende dall’età del giocatore, dagli anni rimasti dal contratto, dal danno al club…. In quel caso Manchester City (Inter, Juventus) starebbero seriamente pensando di non mettersi in gioco per via dell’incertezza.



Motivi per cui Bartomeu insiste affinché Messi rimanga. L’allenatore lo vuole (quando Koeman ha chiesto a Bartomeu “ho Messi”, il presidente ha detto “sì”. Il giorno dopo Jorge Messi ha chiamato Bartomeu per dirgli di nuovo che suo figlio vuole andarsene). Koeman ha suggerito di fare una squadra forte anche senza Messi”.