Messi al centro delle polemiche, Barca nel caos, rischio fallimento

Mercato Inter- Dopo le parole di Moratti di alcuni giorni fa, tutti gli addetti ai lavori dotati di buon senso ha parlato di Messi all'Inter come di una "mission impossible". Le notizie che giungono però da Barcellona parlano di una situazione sempre più caotica. Le dimissioni di sei membri del Consiglio direttivo blaugrana hanno aperto le porte ad una lotta senza confini per la successione all'attuale presidente Bartomeu.

Nel pomeriggio di oggi una lettera alla stampa del candidato alla presidenza Victor Font ha acceso i riflettori su una situazione di caos interno e di grande difficoltà economica. Font evidenzia di aver avvertito da tempo la dirigenza che la società stava andando incontro ad una tempesta, con rischi enormi. I danni provocato dalla pandemia sono globali e lo sport sarà colpito duramente. Di fronte a questa drammatica situazione il club ha vissuto un periodo di lotte interne con grandi spaccature ed accuse a vicenda tra i consiglieri. "Il risultato è il pericolo di una bancarotta economica e morale verso cui il club si sta muovendo. Game over”.

Font ha poi parlato della situazione della squadra e di Messi in particolare: “Aggiungiamo anche una politica sportiva irregolare, lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la significativa riduzione delle entrate a causa della pandemia. La squadra inoltre è in guerra civile da molte settimane contro la proprietà, con Messi che ha avuto un’aspra disputa con Bartomeu riguardo al taglio degli stipendi e con Eric Abidal per le accuse ricevute in merito al licenziamento dell’ex allenatore Ernesto Valverde“. Chi ha parlato di Messi all'Inter conosceva questi antefatti ? Questa situazione potrà davvero aprire le porte ad una fuga di Messi dal Barcellona? Ed in quale direzione? Se i timori di Victor Font sono reali le prossime settimane potrebbero regalare sorprese inaspettate ed enormi.