Messaggero - Lazio, senza Champions può andare via Milinkovic: è il sogno di Conte

Senza Champions la Lazio dovrà cedere per fare cassa e il nome di Milinkovic-Savic è quello in cima alla lista, secondo quanto scrive Il Messaggero. Conte ha chiesto il centrocampista all'Inter, ma 80 milioni potrebbero non bastare. Lotito ne chiede 100.

In uscita c'è anche Correa verso Liverpool. Potrebbero partire pure Luis Alberto e Strakosha. In porta piacciono Cragno e Gollini, mentre in mediano il nome più blasonato è quello di Nandez.

In ogni caso, per Conte l'innesto di Milinkovic-Savic sarebbe il sogno perfetto per completare un reparto già molto forte, che con il serbo guadagnerebbe anche in quantità.